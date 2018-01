Volvo: Brasil 1 fica mais longe de barco norte-americano O Brasil 1 segue na quarta colocação da quinta etapa da Volvo Ocean Race, iniciada há dez dias, no Rio, mas ficou duas milhas (cerca de 3,5 km) mais longe do terceiro colocado, o barco norte-americano Piratas do Caribe. A distância entre as duas embarcações é de 27 milhas (em torno de 50 km), segundo o boletim divulgado na tarde desta quinta-feira. A liderança continua com os holandeses do ABN Amro 1, que também abriram pequena vantagem em relação ao segundo colocado, o espanhol Movistar, depois de ver a diferença reduzida em quase dez milhas nos últimos dias. O comandante Mike Sanderson, no entanto, se mantém alerta. "Nossa liderança está sob constante ameaça", afirmou. Os barcos cruzaram nesta quinta a ilha de Dominica, no Caribe. Confira a classificação parcial da quinta etapa: 1 - ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 2 - Movistar/ESP - Bouwe Bekking 3 - Piratas do Caribe/EUA - Paul Cayard 4 - Brasil 1/BRA - Torben Grael 5 - Ericsson/SUE - John Kostecki 6 - ABN Amro 2/HOL - Sebastián Josse