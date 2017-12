Volvo: Brasil 1 segue em 3.º, mas fica mais longe de líderes O Brasil 1 manteve a terceira colocação na sétima etapa da Volvo Ocean Race, que cruza o Oceano Atlântico de Nova York a Potsmouth, na Inglaterra, mas ficou mais distante dos líderes, o holandês ABN Amro 1 e o sueco Ericsson, por causa de um problema hidráulico na quilha do barco. Segundo o boletim divulgado na manhã desta terça-feira, o ABN Amro 1 já percorreu mais de 5.600 quilômetros, nos quase cinco dias de prova, e tem pouco menos de 100 quilômetros de vantagem para o Ericsson, que está 49 quilômetros à frente do Brasil 1. As condições favoráveis de vento e clima permitiram que, nas últimas horas, todos os barcos aumentassem a velocidade. A chegada está prevista para sexta-feira. Confira a classificação parcial, após quatro dias e 20 horas de regata: 1 - ABN Amro 1 (HOL) - 5.642 quilômetros percorridos 2 - Ericsson (SUE) - a 94 quilômetros 3 - Brazil 1 (BRA) - a 143 quilômetros 4 - Piratas do Caribe (EUA) - a 223 quilômetros 5 - ABN AMRO 2 (HOL) - a 260 quilômetros 6 - Brunel (AUS) - a 300 quilômetros 7 - Movistar (ESP) - a 410 quilômetros