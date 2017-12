Volvo: novo barco está saindo do forno Está "saindo do forno" o barco brasileiro que participará da regata de volta ao mundo - a Volvo Ocean Race -, com largada em 5 de novembro de Vigo, na Espanha, e chegada prevista entre 15 e 18 de junho em um porto do mar Báltico, no Norte da Europa. Saindo do forno literalmente: material importado em placas já foi colocado sobre os moldes do casco e do convés, com tudo levado ao forno de 25 metros de comprimento. Derretidas, as placas tomam a forma, o shape. Agora, casco e convés serão "soldados". Equipamentos já estão sendo encomendados. Tudo tem de ser o mais leve possível: até a cola de canos de armação dos beliches é regulada. Gramas a mais fazem muita diferença no fim - ou "na velocidade", que é o que interesssa. O veleiro de 70 pés (21,5 metros de comprimento) deverá atingir picos de 35 nós, ou cerca de 70 km/h - correndo assim quase mil quilômetros/dia. Deverá estar na água em maio, para cinco meses de treino da tripulação comandada por Torben Grael, hoje um dos velejadores mais respeitados do mundo. Torben, Alan Adler, encarregado da logística, e Horácio Carabelli, supervisor técnico, fecharam contrato na Nova Zelândia com o fornecedor de velas. Por regulamento, cada barco pode usar 24 no total da regata, com máximo de 11 no veleiro em cada uma das nove etapas. É preciso ser meticuloso em tudo no projeto de US$ 15,8 milhões (com patrocinadores como Vivo, Motorola, qualcomm e Apex). E muito depende dos meteorologistas. O projeto de Bruce Farr, hoje o principal nome entre designers de barcos e radicado nos Estados Unidos, saiu depois de 18 estudos no computador. Cálculos partem da rota e das condições que deverão ser encontradas no caminho, com base em médias de dados climáticos de vários anos. Também a partir da previsão meteorológica para os oito meses é que são formatadas as velas, de forma a render mais com graus de inclinação previstos para determinados pontos da rota, com tal e tal velocidade... A "corrida antes da corrida" é atrás do melhor, sejam fornecedores de equipamento ou velejadores experientes - a tripulação será fechada até início de janeiro. Se o superespecialista em hidráulica já fechou com outra equipe, é compensar a perda com inovações, sempre visando a "menos peso, mais velocidade". Essa "corrida prévia" engloba ainda a velocidade na construção do veleiro, para que se tenha mais tempo de treino com a tripulação. Por isso, o construtor Marco Landi vem trabalhando 16 horas por dia há um mês e meio, em seu estaleiro em Indaiatuba, com um grupo de 25 homens.