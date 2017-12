Volvo Ocean: emoção até o fim Tensão é o componente principal da etapa final da regata de Volta ao Mundo Volvo Ocean Race entre as cidades de Gotemburgo, na Suécia, e Kiel, na Alemanha. Depois de nove meses de competição, o título será decidido entre o veleiro alemão Illbruck Challenge, que é o líder, e o sueco Assa Abloy, em segundo. Os oito veleiros já percorreram 67.410 quilômetros. A definição do vencedor só virá nos últimos 450 km. Apenas 6 pontos separam o líder Illbruck (54 pontos) do Assa Abloy. Na Volvo Ocean Race, o vencedor de cada etapa recebe 8 pontos, o segundo, 7, e assim por diante. Para ficarem com o título, os suecos têm de ganhar a última etapa e torcer para que os alemães não cheguem entre os seis primeiros. Também há disputa pelo terceiro lugar. Os barcos Amer Sports One (Finlândia e Itália), News Corp (Austrália) e Tyco (Bermudas) estão na briga. Na regata, o que está em jogo é o prestígio das equipes, pois não há prêmio em dinheiro. Tanto o brasileiro Robert Scheidt, representante da regata no Brasil, quanto outros especialistas que acompanham a Volvo Ocean Race em Gotemburgo, são unânimes em dizer que a largada será fundamental. ?É possível que o pessoal do Illbruck tente garantir a vitória adotando a estratégia de competir no sistema de match race (quando um adversário marca o outro), pois, para os alemães, basta que o Assa Abloy não chegue em primeiro.?