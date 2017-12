Volvo Ocean Race: veleiros deixam Vigo Os sete veleiros que competem a Volvo Ocean Race partiram na manhã deste sábado de Vigo, na Espanha, para a Cidade do Cabo, na África do Sul. Com ventos moderados, os primeiros movimentos dos VO70 apontavam o Ericsson Racing Team na frente, seguido pelo Movistar. Logo depois vinham, na seqüência, o Piratas do Caribe, ABN AMRO 1, Brasil 1, ABN AMRO 2 e Sunergy por último. As equipes seguem sem paradas para o destino, mas têm uma passagem obrigatória por Fernando de Noronha, no Brasil. O total do percurso tem 6.400 milhas náuticas, quase 12 mil quilômetros, que devem ser completas em aproximadamente 20 dias. Segundo a previsão do tempo, uma frente fria está para encontrar os barcos, vindo do norte, com ventos de 30 nós que devem empurrar a flotilha até a linha do Equador, onde encontrarão dificuldades com as tradicionais calmarias. A Volvo Ocean Race é uma regata de volta ao mundo e deve ter cerca de 8 meses de duração. E, pela primeira vez, a prova terá um veleiro brasileiro, o Brasil 1, comandado pelo bicampeão olímpico Torben Grael.