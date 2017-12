Volvo passa por Fernando de Noronha Na liderança da Volvo Ocean Race, o veleiro holandês ABN Amro 1 foi o primeiro a passar pelo arquipélago de Fernando de Noronha, no Brasil, passagem obrigatória na primeira perna de regata de volta ao mundo, que saiu da Espanha e vai até a África do Sul. Atrás dele, pela ordem, vieram o sueco Ericsson e o brasileiro Brasil 1. Por ter sido o primeiro a passar por Fernando Noronha, o ABN Amro 1 somou 3,5 pontos, enquanto o Ericsson teve 3 e o Brasil 1, do comandante Torben Grael, ficou com 2,5 pontos. Os veleiros, após passarem por Fernando de Noronha, seguiram direto para a Cidade do Cabo. A Volvo Ocean Race deve durar cerca de 8 meses. Mas a previsão é que primeira perna, até a cidade sul-africana, termine ainda no final de novembro.