Votação do Prêmio Olímpico acaba hoje Acaba nesta segunda-feira a votação do Prêmio Brasil Olímpico, que irá apontar os dois melhores atletas do País em 2005. E o torcedor pode participar da eleição, dando seu voto no site do COB (www.cob.org.br). A cerimônia de entrega acontece nesta terça, a partir das 19 horas, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Os finalistas foram indicados por um colégio eleitoral do COB, mas os vencedores saem dos votos do público. Entre as mulheres estão Natália Falavigna, do taekwondo, e Daiane dos Santos e Laís Souza, ambas da ginástica artística. Já no masculino, disputam o prêmio de atleta do ano o judoca João Derly, o iatista Robert Scheidt e o jogador Giba, do vôlei. O COB decidiu também dar um prêmio especial a dois atletas que se destacaram no esporte brasileiro em 2005. Ronaldinho Gaúcho, do futebol, e Clodoaldo Silva, da natação paraolímpica, vão receber o Troféu Hors-Concours. Credenciais - Natália Falavigna conseguiu em 2005 o primeiro título mundial do Brasil no taekwondo. Mesmo feito de João Derly no judô. Já Robert Scheidt tornou-se campeão mundial pela 8ª vez na classe Laser do iatismo. Enquanto isso, Giba liderou a seleção brasileira de vôlei em inúmeras conquistas na temporada e Laís Souza e Daiane dos Santos colecionaram medalhas em etapas da Copa do Mundo de Ginástica.