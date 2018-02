''''Vou dar a vida dentro de campo'''', diz Acosta O uruguaio Beto Acosta, de 30 anos, é o presente de Natal que a diretoria prometeu aos torcedores do Corinthians. O atacante chegou ontem à tarde ao clube, assinou contrato de dois anos e, na apresentação, revelou que pretende ser o novo ídolo da Fiel. ''''Vou dar a vida dentro de campo, justificar por que me contrataram'''', disse, após receber uma camisa do Corinthians com seu nome. Acosta parece ter mudado radicalmente de idéia. Antes, garantia que não estava em seus planos jogar na Série B e também alegava ter propostas de Santos, São Paulo e Cruzeiro. Agora, faz juras de amor ao Corinthians e elogios à torcida. ''''Será um desafio lindo para mim jogar aqui'''', disse. ''''É bem diferente do Náutico e terei mais chances de chegar à seleção'''', explicou. ''''Defender o Corinthians é diferente de tudo, seja na Série A ou na C. É muito importante para qualquer jogador'''', comparou. ''''A imagem que tenho daqui é muito boa, gostei da torcida, muito fanática e espero um 2008 muito bom. Vamos buscar títulos, a volta à Primeira Divisão e ainda quero ser artilheiro.'''' Só isso. Depois de tantas juras de amor, admitiu o óbvio. ''''A proposta financeira aqui foi muito boa.'''' Ele deve ganhar R$ 100 mil por mês.