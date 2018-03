?Vovó-adrenalina? realiza novo sonho Comprar presente para avó ou bisavó muitas vezes é um problema, principalmente se é daquelas que não gosta de nada. Ou, pior: que já tem tudo. Roupa, pode ser que não tire do armário, pois usa sempre as mesmas. Viagem cansa muito. Potinho de talco tem de ser daquele modelo antigo, com aplicador bem macio, senão não serve... Mas a família de Ondina Bos Sanfelice não tem esse problema. Quando completou 80 anos, sua neta lhe presenteou com um salto de pára-quedas. Foi o início de uma tardia carreira de aventuras. Um ano depois - "com ciúmes", lembra Ondina -, outra neta resolveu levá-la para mergulhar e descer corredeira. E na quarta-feira, aos 83, a "vovó-adrenalina" realizou outra aventura - um vôo de asa-delta na Pedra Grande, em Atibaia, presente do sobrinho. "Quem sabe ainda vou naquele que tem cadeirinha e motor...", diz, referindo-se ao trike, um tipo de ultraleve. Leia a íntegra no Jornal da Tarde