Wada defende atletas e inicia investigação independente sobre doping no atletismo A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) voltou a demonstrar preocupação com as denúncias de doping no atletismo, reveladas pelo documentário do canal alemão ARD. Nesta sexta-feira, a entidade saiu em defesa dos atletas e revelou que já está investigando as denúncias por meio de uma comissão independente.