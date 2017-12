Wada quer punir usuários de drogas O presidente Agência Mundial Antidoping (WADA), Dick Pound, afirmou que a entidade está disposta a não ser mais tolerante com atletas flagrados em exames antidoping com drogas sociais como a maconha e a cocaína. Segundo o dirigente, a entidade está preparada para lançar uma nova regra tornando mais severas as punições para casos como o romeno Arian Mutu, do Chelsea, suspenso por sete meses por ter sido flagrado no antidoping por uso de cocaína.