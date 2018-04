Wada suspende laboratório antidoping chinês por quatro meses A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) anunciou a suspensão do laboratório de testes da China por um período máximo de quatro meses. A entidade explicou que a suspensão tem efeito imediato e "proíbe o laboratório de realizar quaisquer atividades antidoping relacionadas com a Wada, incluindo todas as análises de amostras de urina e sangue".