Wada tem novas substâncias proibidas A Agência Mundial Antidoping (Wada) vai divulgar até o dia 1º a relação de substâncias e métodos proibidos para 2005. Entre as modificações, a proibição, também fora de competição, do Beta-2 Agonista, muito empregado no tratamento da asma, a inclusão na lista de agentes mascarantes de finasteride, usado para problemas da próstata e queda de cabelos, e a proibição expressa de injeções intravenosas que não sejam por motivos médicos.