Wada terá mais dinheiro em 2005 A Agência Mundial Antidoping (Wada) terá um aumento de US$ 1,47 milhão em seu orçamento para 2005, elevando os recursos para US$ 21,7 milhões. A medida foi justificada por novas responsabilidades da Wada, como o monitoramento do cumprimento do Código Mundial Antidoping e a criação de um banco de dados. ?O aumento nos dará o mínimo necessário para também continuarmos projetos de pesquisa e educação?, disse o presidente da entidade, Dick Pound.