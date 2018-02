Wada vai recorrer no caso dos gregos Richard Pound, diretor da Agência Mundial Antidoping (Wada), disse nesta segunda-feira que a entidade vai recorrer ao Tribunal de Arbitragem do Esporte no caso dos atletas gregos Costas Kenteris e Ekaterini Thanou. Eles foram inocentados pela Federação Grega de Atletismo apesar de terem faltado no antidoping nos Jogos de Atenas. Só foi punido o ex-técnico deles, Christos Tsekos, suspenso por quatro anos por supostamente não tê-los avisado a tempo.