Wade dá vitória no último segundo ao Miami Heat Com um arremesso de dez metros que bateu no aro e entrou, Dwyane Wade deu ao Miami Heat uma vitória de 104 a 102 sobre o Utah Jazz no sábado. O Miami desperdiçou uma vantagem de 16 pontos e estava atrás a menos de um minuto do final até Wade salvar o time da casa. C.J. Miles, do Utah, marcou 14 de seus 20 pontos no último quarto, e o Jazz obteve seu único momento à frente na primeira metade do jogo faltando 46 segundos para o final do segundo quarto. Daequan Cook reagiu com uma cesta de três pontos e colocou o Miami na dianteira, mas Carlos Boozer empatou o jogo para o Utah antes da intervenção de Wade. Shaquille O'Neal fez 17 pontos e conseguiu dez rebotes para o Miami, enquanto Cook somou 15 pontos. Deron Williams foi o cestinha do Utah com 22 pontos. Tim Duncan marcou 34 pontos e 18 rebotes na vitória do San Antonio Spurs por 99 a 90 sobre o Los Angeles Clippers. Tony Parker, do Spurs, que retornou de uma ausência de quatro partidas por causa de uma torção no tornozelo, marcou 18 pontos e fez seis assistências. O novato Al Thornton marcou 25 pontos e Chris Kaman outros 20 e dez rebotes na derrota. Os dois times perderam jogadores, machucados na primeira metade do jogo. Manu Ginobili, do San Antonio, torceu um dedo da mão esquerda, e Tim Thomas, do Clippers, torceu o joelho esquerdo. O Indiana Pacers obteve uma vitória de 93 a 85 sobre o Washington Wizards com Danny Granger marcando 11 de seus 25 pontos no último quarto. Jermaine O'Neal conferiu 18 pontos e oito rebotes e Kareem Rush acrescentou outros 15 pontos para o Pacers. O Wizards, sem Gilbert Arenas, Caron Butler e Antonio Daniels, perderam sua terceira partida consecutiva e contaram com Antawn Jamison, que marcou 29 pontos e conseguiu 12 rebotes. O novato Yi Jianlian marcou 29 pontos, seu recorde na temporada, e obteve dez rebotes, enquanto Michael Redd somou outros 27 pontos na vitória de 103 a 99 do Milwaukee Bucks sobre o Charlotte Bobcats. Jason Richardson marcou 30 pontos para o Bobcats, que chegou ao estádio somente uma hora antes do início por causa de problemas durante a viagem, atrasando o jogo em 15 minutos.