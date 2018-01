Wagner quebra novo recorde no martelo O pernambucano Wagner Alberto Domingos (CPI-Funtec) venceu a prova de lançamento do martelo, nesta sexta-feira, no segundo dia de provas do Troféu Brasil Atletismo. Com a marca de 66,91m, Wagner estabeleceu o novo recorde do torneio, que tinha 18 anos e que era de 63,86 m, de Pedro Rivail Atílio, de 1987. Wagner, que treina em Pernambuco com o técnico Abrãao Nascimento, também recebe orientações de Pedro Rivail Atílio quando se prepara em São Paulo. ?Ele me ajuda muito.? O segundo colocado na prova foi Armando dos Santos (AD Guarulhos), com 64,02 m, e o terceiro Marcos dos Santos (BM&F), com 63,81 m. FEMININO ? Na prova feminina, a campeã foi Josiane Soares (BM&F), com 59,92 m, seguida por Katiuscia Borges de Jesus (BM&F), com 58,69 m e Margit Wahlbrink, com 57,98 m.