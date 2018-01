Wakeboard: brasileira busca sucesso fora Mariana Martins resolveu dar trabalho fora do País. Depois de chegar ao bicampeonato brasileiro de wakeboard, dia 19, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, a atleta que brilha em águas brasileiras com manobras radicais sobre sua prancha presa aos pés, puxada em velocidade por uma lancha ? numa mistura de esqui e surfe ?, quer agora fazer sucesso também na categoria profissional, nos Estados Unidos. Leia mais no Jornal da Tarde