Wallyson está à disposição de Ney Franco Wallyson foi finalmente anunciado após dois dias de espera. Ele realizou os últimos exames no CT de Cotia, visitou as dependências do clube e conheceu os novos companheiros. Sua principal missão será superar os problemas de contusão - passou por duas cirurgias no tornozelo esquerdo nos últimos dois anos - que atrapalharam sua carreira na última temporada. Seu grande feito foi ter sido artilheiro da Libertadores em 2011 com sete gols. Em sua passagem de três anos pelo Cruzeiro, foram 27 gols em 87 partidas.