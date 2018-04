Walsh e May serão adversárias do Brasil As norte-americanas Kerri Walsh e Misty May venceram, nesta segunda-feira, suas compatriotas Holly McPeak e Elaine Youngs por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/15. O jogo foi válido pela segunda semifinal do torneio de vôlei de praia na Olimpíada. Na final, Walsh e May enfrentarão as brasileiras Adriana Behar e Shelda.