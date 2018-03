Walsh e May vencem no vôlei de praia A dupla norte-americana Walsh e May levou a melhor na primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada em Fortaleza. Na final deste domingo, elas ganharam das brasileiras Adriana Behar e Shelda por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/18.