Washington dá licença para Tyson A Comissão de Boxe de Washington concedeu licença para o boxeador Mike Tyson. Desta forma, o combate diante do britânico Lennox Lewis poderá ser oficializado nos próximos dias para o dia 8 de junho, no ginásio do MCI Center. A licença foi aprovada por unanimidade entre os três membros da comissão. ?Trata-se apenas de um pedido de licença para boxear. Seria leviano nos preocuparmos com o passado do senhor Tyson?, afirmou Michael Brown, vice-presidente da comissão. A votação chegou ao fim após duas horas, período no qual 60 testemunhos, todos a favor de Tyson, foram ouvidos pela comissão. ?Me sinto emocionado de receber uma licença de Washington?, afirmou Tyson em uma declaração difundida pelo assessor do lutador, Scott Miranda. ?Agradeço a decisão e darei aos fãs a oportunidade que merecem de me ver nocautear Lennox Lewis.? Vários estados dos Estados Unidos e países da Europa, Ásia e África também demonstraram interesse em organizar o evento.