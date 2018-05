Wawrinka volta a ter dificuldade, mas vence rival do quali e avança em Dubai

Wawrinka jogou abaixo do esperado contra o atual 188º do ranking porque teve fraco aproveitamento no saque. Colocou em quadra apenas 51% do primeiro saque e cometeu quatro duplas faltas. Mesmo assim, evitou a quebra, apesar do bom saque do croata, de 2,03 metros de altura.

Depois de ter trabalho para vencer dois rivais de pouca expressão, o suíço terá pela frente nas quartas de final o alemão Philipp Kohlschreiber, oitavo cabeça de chave. O tenista da Alemanha avançou na chave ao vencer nesta quarta o jovem croata Borna Coric, uma das promessas do circuito, por 6/2 e 7/6 (7/5).

Outro cabeça de chave a avançar nesta quarta foi o espanhol Feliciano López, que eliminou o checo Lukas Rosol por 6/3 e 7/6 (9/7). O experiente tenista da Espanha será o próximo adversário do sérvio Novak Djokovic nas quartas de final. O embalado número 1 do mundo, grande favorito ao título, não perde um jogo eliminatório (em fase de mata-mata) desde agosto do ano passado.