WCT: novo adiamento por causa das ondas As ondas de Florianópolis estão atrapalhando a etapa brasileira do WCT, a primeira divisão do surfe mundial. A competição só teve um dia de disputa até agora, na quinta-feira, já que as ondas estão muito pequenas na capital catarinense. Nesta sexta-feira, estava prevista a realização da segunda rodada do campeonato, apenas com os surfistas que perderam na primeira bateria. Mas as ondas com menos de 1 metro fizeram a organização transferir a disputa para sábado de manhã. Vários brasileiros estarão em ação na segunda rodada. São eles: Ricardo Ortiz, Renato Galvão, Odirlei Coutinho, Adriano de Souza, Leonardo Neves, Fabio Gouveia, Renan Rocha, Victor Ribas, Armando Daltro, Raoni Monteiro, Guilherme Herdy, Marcelo Nunes e Neco Padaratz. Mas o destaque mesmo será a participação do havaiano Andy Irons e do australiano Joel Parkinson, os únicos que ainda brigam pelo título da temporada e foram derrotados na estréia em Florianópolis.