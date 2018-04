Webber diz que vitória serve de 'tônico' para 2012

"Esta corrida foi um bom tônico para mim. É muito bom deixar o modelo RB7 [carro da Red Bull] desta forma. Fomos muito sólidos em muitos aspectos e isso dificultou a disputa para os adversários", comentou Webber, já pensando nas férias. "Estou ansioso para aprender a surfar. Depois vou recarregar as baterias para voltar às pistas mais forte."

A vitória deste domingo também serviu para "salvar" a temporada do australiano, que foi alçado à posição de coadjuvante na Red Bull depois das seguidas vitórias de Vettel, que foi campeão. "Comecei a temporada muito mal, por diferentes razões", avaliou Webber. "Esta vitória é muito importante para mim e para a equipe, porque encerramos o ano em alto nível."

Para tanto, Webber contou com a sorte neste domingo. Um aquecimento inesperado no câmbio fez Vettel perder ritmo e perder a liderança da prova para o australiano. Mesmo beneficiado pelo problema do companheiro, que terminou em segundo lugar, o vencedor lamentou o ocorrido. "Teria sido legal disputar com Sebastian durante toda a corrida", admitiu.

Apesar da vitória em Interlagos, Webber não conseguiu superar Jenson Button na disputa pelo vice-campeonato da Fórmula 1. O piloto inglês da McLaren garantiu o terceiro lugar no GP do Brasil e terminou a temporada na segunda colocação, com 270 pontos, 12 a mais do que o australiano. Disparado em primeiro lugar, Vettel acumulou 392 pontos.