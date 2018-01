Wetterich ainda é lider em Augusta; Woods segue em baixa O norte-americano Brett Wetterich se manteve na liderança do Master Series de Augusta, o primeiro Gand Slam da temporada da PGA, enquanto o astro do golfe, seu compatriota Tiger Woods se salvou de um desastre nos últimos buracos do segundo dia do torneio, que fechou com cinco tacadas acima do par. No geral, Wetterich tem uma acima e é seguido pelo sul-africano Tim Clark, que fechou o segundo dia com duas abaixo e alcançou a vice-liderança da competição. Com um total de 147 tacadas somando os dois dias do torneio, Woods está com três acima no geral, na 15.ª posição. O defensor do título, o norte-americano Phil Mickelson, também começou muito mal e foi se recuperando no decorrer dos buracos. Ele fechou o percurso de 72 tacadas com uma acima, mas ainda continua bem atrás dos líderes, em 27.º.