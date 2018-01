Wetterich e Rose saem na frente no Masters de Augusta O norte-americano Brett Wetterich e o inglês Justin Rose terminaram com três tacadas abaixo do par e saíram na frente no primeiro dia de disputas do Masters de Augusta, primeiro Grand Slam da temporada da PGA. O astro Tiger Woods não teve uma boa atuação e acabou o percurso com quatro acima. Rose, de 26 anos, foi o único golfista que teve uma jornada livre de bogeys, mas teve sempre a companhia de Wetterich, que soube se recuperar em momentos críticos. A performance dos dois na rodada de 69 tacadas foi a melhore em um Masters nos últimos oito anos. Woods, número um do mundo, teve problemas para colocar as bolas nas áreas de ´green´ e teve seu desempenho prejudicado por conta dos bogeys que fez nos últimos buracos do curso. O atual defensor do título, Phil Mickelson também passou por dificuldades e terminou o primeiro dia da competição com sete tacadas acima do par, seu pior começo em um Masters na última década.