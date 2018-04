Wigan vence City e conquista taça inédita

O gol da vitória diante do favoritíssimo Manchester City (1 a 0) veio nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo. Caldwell bateu escanteio para a área, Watson se antecipou à zaga e cabeceou cruzado.

O gol decretou o fim de uma temporada pífia do Manchester City. A equipe caiu na primeira fase da Liga dos Campeões, foi eliminada na terceira fase da Copa da Liga Inglesa e terá de se contentar com o vice-campeonato no Inglês - seu rival, Manchester United, que joga hoje, foi campeão com antecipação.

A despedida. O Old Trafford se prepara hoje para o último jogo do técnico Alex Ferguson, em casa, à frente do Manchester United. O jogo contra o Swansea será o penúltimo de Ferguson, que anunciou aposentadoria após 27 anos dirigindo o United.