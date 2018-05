Williams escolhe Bottas para estrear carro nos testes da Fórmula 1

Bottas vai pilotar na próxima segunda-feira o carro da Williams, assim como na terça. Os dois dias seguintes da primeira sessão de testes contarão com a participação do brasileiro Felipe Massa.

O cronograma será repetido pela Williams durante o segundo período de treinos da pré-temporada da Fórmula 1. Assim, Bottas guiará o carro da equipe em 1º e 2 de março, depois o cedendo para Massa testá-lo nos dias 3 e 4.

Na próxima temporada, a Williams terá o desafio de se manter entre as três melhores equipes da Fórmula 1 - após um campeonato desastroso em 2013, o time inglês voltou a brigar pelas primeiras posições nos dois últimos anos, tendo ficado na terceira colocação nas edições de 2014 e 2015 do Mundial de Construtores.

Já Massa precisará recuperar terreno na disputa interna com Bottas. Afinal, o finlandês ficou à frente do brasileiro nos dois últimos campeonatos - no ano passado, foi o quinto logo à frente do companheiro. Agora, terá a honra de estrear o novo carro da Williams.

Após os dois períodos de testes da pré-temporada, o campeonato da Fórmula 1 vai ser aberto em 20 de março com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.