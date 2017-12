Willian José marca no fim e deixa Las Palmas fora da zona da degola

Com um gol do brasileiro Willian José no último minuto, o Las Palmas derrotou o Celta de Vigo por 2 a 1, em casa, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado tirou os anfitriões da zona de rebaixamento - subiram para a 16ª colocação com 21 pontos - e também deixou os visitantes fora do grupo da Liga Europa - caíram para a sétima posição, com 34 pontos.

Theo Bongonda abriu o placar para o Celta aos cinco do primeiro tempo. Aos 33, Jonathan Vieira cobrou pênalti e deixou tudo igual. Na etapa final, os visitantes ficaram com um jogador a menos por causa da expulsão de Faian Orellana. O Las Palmas aproveitou a vantagem e conseguiu a vitória aos 45 com Willian José.

Também neste domingo, o Sevilla venceu o Levante por 3 a 1, em casa, e subiu para a quinta colocação com 36 pontos, a oito de distância do G4 que garante vaga à Liga dos Campeões. O Levante é o lanterna, com 17 pontos. Kevin Gameiro, Iborra e Konoplyanka marcaram os gols da vitória. Rossi descontou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fora de casa, o Sporting Gijón derrotou o Valencia por 1 a 0, com um gol de pênalti de Antonio Sanabria aos cinco do segundo tempo. Com a vitória, os visitantes deixaram a zona de rebaixamento e agora ocupam a 17ª posição, com 21 pontos. O Valencia é o 12º, com 25.