Wilson vira a última salvação

O Corinthians está órfão de Finazzi. Desde a suspensão do atacante, diz que o problema é uma referência na frente. Precisando, desesperadamente, marcar gols diante do Grêmio, no domingo, para não necessitar torcer por tropeços de Goiás e Paraná, rivais na luta contra o rebaixamento, Nelsinho Baptista vai fazer sua última aposta ofensiva: o bad boy Wilson na vaga do suspenso Dentinho. O atacante estava, não faz muito tempo, totalmente fora dos planos do treinador e do próprio clube. Muitos no Parque São Jorge juram que ela fará parte da enorme lista de dispensas. Sem outras opções confiáveis, agora carrega o rótulo de salvador da pátria. Será o último, já que Dentinho, Lulinha, Arce e Clodoaldo ?ganharam? esta enorme responsabilidade e decepcionaram. Wilson, quando surgiu, carregava a fama de ser um dos novos grandes atacantes brasileiros. Tudo por ser rápido e goleador. A carreira, porém, nunca decolou. Não por causa das apresentações e sim por sua vida nada profissional fora dos gramados. Muitos no Corinthians garantem que Wilson só não é titular absoluto por adorar a vida noturna. "É o melhor atacante do atual elenco. Mesmo com os problemas", garante uma pessoa da comissão técnica, pedindo para ter a identidade preservada. "Mas precisa se tornar mais profissional", segue. Sem mais o que fazer, todos agora torcem para que Wilson esteja inspirado no Sul. Vale lembrar que na quarta-feira ele acertou uma bola na trave. "O Finazzi faz muita falta. Infelizmente o Aprobatto (Rubens, presidente do STJD) nos deu essa podada. E imagina se ele não fosse corintiano", cutucou Antônio Gebran, vice-presidente de Futebol, sobre a suspensão de dois jogos do titular imposta pela entidade. "Estamos perdendo muitos gols nos jogos, mas confio no Wilson. " Wilson está com 22 anos e na temporada já deu algumas alegrias aos torcedores. No Campeonato Paulista, por exemplo, o atacante anotou 5 gols. De repente, sumiu. Caiu para sexta opção de frente e só balançou as redes diante do Figueirense, num 2 a 2 em Florianópolis. A estrela de Wilson vai brilhar na decisão? Para Zelão, sim. "O gol terá de sair de qualquer forma, de bico, de barriga, empurrando de cabeça... Contra o Vasco o ataque foi afobado, acabou errando. Temos esse último jogo e vamos com tudo."