Wimbledon recebe a tocha olímpica O mais tradicional e venerado torneio de tênis do mundo, Wimbledon, transformou-se em cenário aristocrático para o início de mais um revezamento da tocha olímpica. Londres é a 33ª cidade em 34 dias a receber esta honra, numa cerimônia que pela primeira vez abrange os cinco continentes - passou há duas semanas pela Brasil - numa feliz lembrança aos cinco anéis, símbolo olímpico. A festa começou de maneira típica em Wimbledon: com chuva. O primeiro a conduzir a tocha foi o lendário fundista inglês Roger Bannister, que apenas caminhou alguns metros dentro do Royal Box, o lugar mais sofisticado do All England Club, acostumado a receber a família real e convidados ilustres. Logo o veterano atleta passou a honra para o tenista Tim Henman, prata nos Jogos de Atlanta. O jogador que ainda teria uma partida programada para este sábado correu, acompanhado por pegadores de bolas e toda a torcida, pelas alamedas e quadras do clube e, no percurso, a chuva apagou por três vezes a chama olímpica. Nada grave para uma cerimônia tão emocionante. Henman passou a tocha para a veterana jogadora Virginia Wade, última inglesa a conquistar o título de Wimbledon, em 1977. "A chuva disfarçou as minhas lágrimas. Fiquei muito emocionada", disse a ex-tenista. De Wimbledon a tocha olímpica seguiria para os principais cartões postais da cidade de Londres, como Tower of London, St. Paul, Catedral, Trafalgar Square, sendo levada por um total de 140 atletas. O ponto de chegada seria o Palácio de Buchkingham, onde estava programado um concerto, com seis horas de duração, para 70 mil pessoas, com astros como Rod Stewart, James Brown e Ozzy Osbourne, entre outros. A cidade de Londres é uma das candidatas a ser sede da Olimpíada de 2012. Os ingleses já tiveram este privilégio por duas vezes, a última foi justamente no Pós Guerra, em 1948. A tocha olímpica, depois de percorrer os cinco continentes, voltará à Grécia no dia 9 de julho. Dia 13 de agosto começam os Jogos de Atenas.