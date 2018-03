Winky Wright unifica título no boxe O norte-americano Winky Wright surpreendeu o favorito Shane Mosley, também dos Estados Unidos, e conseguiu unificar os títulos do médio-ligeiros. A vitória, na madrugada deste domingo, em Las Vegas, só veio depois de 12 assaltos disputados, na decisão unânime dos jurados. Campeão da Federação Internacional de Boxe (FIB), Wright tem agora também os cinturões da Associação Mundial (AMB) e do Conselho Mundial (CMB), que pertenciam a Shane Mosley. Na decisão dos jurados, ele venceu por 117 a 111, 116 a 112 e novamente 117 a 111. Com isso, Wright, que tem 32 anos, soma 47 vitórias e 3 derrotas em seu cartel, sendo 25 nocautes. Já Shane Mosley perdeu pela 3ª vez em 42 lutas. A expectativa agora é que Winky Wright defenda seus títulos contra o porto-riquenho Félix Trinidad, mas Shane Mosley já avisou que quer a revanche, prevista em contrato.