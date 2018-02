Wizards acaba com jejum de quatro anos em Miami

O Washington Wizards venceu uma partida em Miami pela primeira vez após quatro anos, ao passar por 104 a 91 pelo Heat, na quinta-feira. A vitória foi a terceira consecutiva da equipe na temporada. DeShawn Stevenson liderou o Wizards com 26 pontos, seu recorde na temporada. O resultado representa a primeira vitória do Washington em Miami desde 11 de abril de 2003, e encerrou uma sequência de 10 derrotas seguidas no America Airlines Arena. Stevenson marcou 12 dos 28 pontos do Washington no primeiro período, quando a equipe abriu vantagem de 12 pontos. A diferença chegou a 19 num arremesso de Caron Butler no terceiro quarto, e o Heat nunca demonstrou sinais de recuperação. Butler terminou a partida com 19 pontos e 10 rebotes. Antawn Jamison terminou a partida com 16 pontos e 16 rebotes, enquanto Brendan Haywood acrescentou 12 pontos e 10 rebotes, em mais um jogo do Wizards sem seu principal jogador, Gilbert Arenas, que segue lesionado. "DeShawn Stevenson fez realmente grandes cestas, Brendan Haywood fez um trabalho inacreditável em cima de Shaq (Shaquille O'Neal), e, coletivamente, nós fizemos um grande trabalho nos arremessos", disse Butler a repórteres. Chris Quinn liderou o Miami, com 22 pontos, e Udonis Haslem acrescentou outros 19, além de 11 rebotes. Dwyane Wade fez 17 pontos. O pivô do Miami O'Neal fez apenas seis arremessos na partida e terminou o jogo com sete pontos e seis rebotes.