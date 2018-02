Wizard/Suzano estréia na Superliga A rodada deste sábado da Superliga de Vôlei será cheia, com cinco jogos na competição masculina e três na feminina. O destaque entre os homens fica para a estréia de um dos favoritos no campeonato: o Wizard/Suzano recebe o Telemig/Minas, às 18h, com SporTV. Será a primeira vez que o campeão olímpico André Nascimento, em Suzano, enfrentará seu ex-time. "Com certeza, será uma sensação estranha, mas no momento em que eu entrar na quadra isso acaba", garante o jogador. "Nosso time está bem, treinamos muito forte para esta estréia. O Telemig está com um time novo, mas com jogadores de muito potencial. É uma equipe alta, com atletas de destaque como o Samuel e o Minuzzi, além dos meios-de-rede que são altos", lembra. A equipe de Suzano ainda não tem uma equipe estruturada. "Com a saída do Dirceu e a chegada do Dentinho, o grupo ainda está se ajustando. Em uma semana de treinos não dá para a equipe estar totalmente adaptada às mudanças", diz o técnico Ricardo Navajas. O campeão paulista, Banespa/Mastercard, tenta a recuperação. Logo na estréia, quinta-feira, o time perdeu para a Ulbra por 3 a 1. Amanhã, em Canoas, o time tenta a reabilitação diante do On Line, às 22h (com RedeTV!). "Estamos cobrando e sendo muito exigentes, porque é fundamental que a gente volte a atuar sem individualidade", avalia Mauro Grasso. A equipe gaúcha já tem uma vitória na competição: 3 a 1 sobre o Shopping ABC/São Caetano. O técnico Jorge Schmidt está confiante no desempenho do time. "Sei que vamos enfrentar uma equipe muito forte, o campeão paulista. Mas meu time está bem estruturado" afirma Jorginho. Outros jogos: Unisul/Cimed e Bento Union Pack (às 20h); Intelbras/São José e UCS/Colombo (às 20h) e Ulbra e Shopping ABC/São Caetano (às 20h30). Entre as mulheres, todos os jogos serão às 18h: São Caetano/Detur e Rexona/Ades (com SporTV), Brasil Telecom e Oi Campos e Finasa/Osasco e Macaé.