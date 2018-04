Wolfsburg suspende Diego depois de pênalti perdido

Na derrota para o Hannover, no sábado, por 1 a 0, o Wolfsburg tinha um pênalti a seu favor a 10 minutos do fim do jogo. Patrick Helmes, cobrador oficial do time, pegou a bola para cobrança, mas Diego a retirou de suas mãos e decidiu que bateria. Acertou o travessão e impediu o empate.

Na segunda-feira, Pierre Littbarski, ex-assistente do demitido Steve McClaren, assumiu como treinador do clube e anunciou a punição a Diego."Depois de sábado tudo será esquecido e ele poderá mostrar novamente que nos pode ser útil", declarou o técnico, avisando que o brasileiro não enfrentará o Hamburgo, no sábado que vem.

Diego afirmou estar muito triste por não poder jogar contra o Hamburgo, mas que aceita a decisão. "Eu torço para que a equipe tenha sucesso no sábado e possa sair logo desta situação. Vou fazer de tudo para voltar à equipe já contra o Freiburg", garantiu o brasileiro. O Wolfsburg é somente o 12º colocado do Campeonato Alemão, a um ponto da zona de rebaixamento.