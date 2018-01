Woods conquista o Masters de Golfe O golfista Tiger Woods se tornou hoje o primeiro jogador a vencer os quatro principais torneios do mundo, consecutivamente, ao conquistar o Masters de Golfe, em Augusta, na Geórgia (EUA), com 272 golpes, dois a menos que o seu compatriota David Duval. Aos 25 anos, Woods foi campeão do Aberto dos Estados Unidos, Inglaterra e do Campeonato da PGA. Em terceiro lugar ficou Phil Mickelson (275 golpes), seguido de Mark Calcavecchia (278golpes). Em quarto aparece Toshi Izawa (278 golpes), seguido de Kirk Triplett (279 golpes), Jim Furyk (279), Bernhard Langer (279), Ernie Els (279). Com 280 golpes, aparecem Brad Faxon, Chris Di Marco, Steve Stricker, Angel Cabrera e Miguel Angel Jiménez.