World Series: Marlins pode conquistar título Yankees e Marlins entram neste sábado à noite, 22h30 (de Brasília) no Yankee Stadium, em Nova York, para o sexto jogo do playoff pelo título do beisebol profissional dos Estados Unidos (a World Series). A ESPN Internacional mostra o jogo ao vivo. O time dos Marlins surpreendeu nos dois jogos de Miami e passou a frente, com a vantagem parcial de 3 jogos a 2. Na quinta-feira, o Marlins (campeão da Liga Nacional) conquistou sua terceira vitória, batendo o Yankees (campeão da Liga Americana) por 6 a 4. Se o Marlins vencer o jogo deste sábado, conquistará o título. Do contrário haverá a sétima e decisiva partida, domingo (22h30, de Brasília), com com transmissão ao vivo para o Brasil.