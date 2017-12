WTA define os grupos do Masters Feminino de Tênis Foi definida neste domingo a divisão dos dois grupos do Masters Feminino de Tênis, que começa na terça-feira, em Madri, na Espanha. Com US$ 3 milhões em prêmios, o torneio irá reunir as oito melhores tenistas da temporada e vai apontar aquela que terminará o ano como número 1 do mundo - a disputa está entre a francesa Amelie Mauresmo, a russa Maria Sharapova e a belga Justine Henin-Hardenne. De acordo com o sorteio, o Grupo Amarelo ficou com Amelie Mauresmo, Justine Henin-Hardenne, Nadia Petrova (Rússia) e Martina Hingis (Suíça). Já a outra chave, a Vermelha, terá Maria Sharapova, Kim Clijsters (Bélgica), Svetlana Kuznetsova (Rússia) e Elena Dementieva (Rússia). Na primeira fase do torneio, todas as tenistas se enfrentam dentro de seus grupos. Depois, as duas melhores de cada chave fazem as semifinais, que irão apontar as finalistas do Masters.