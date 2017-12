X-Games assolam o Rio de radicalidade Quem aprecia os esportes radicais terá o privilégio de acompanhar a partir desta sexta-feira no Rio de Janeiro os X-Games, que reúnem mais de 150 dos principais atletas do mundo. Eles vão duelar em modalidades sob skates, patins e bicicletas. Esta é a terceira vez que o Rio sedia essa competição, repleta de manobras e shows acrobáticos, realizada na Praia do Leme (zona sul). No ano passado, a competição denominada Vert foi a que mais atraiu espectadores à praia, lotando a arena do X-Games. Na ocasião, o paulista Sandro Dias foi o campeão, levando a torcida ao delírio. Destaque também para Sergio "Negão" Fortunato que conquistou duas medalhas, dando ao país anfitrião da competição dois dos três lugares no pódio. Nesta sexta, entre 10 horas e meio-dia, os atletas apenas realizarão treinos específicos de cada modalidade. A partir do meia-dia, haverá competições preliminares no Inline Skate, no Bicycle Stunt e no Skate. A primeira final ocorrerá apenas no final da tarde de sábado (das 16 horas às 19 horas), quando serão definidos os campeões nos torneios denominados Bicycle Stunt e Skate. No último dia de competição (domingo), os torcedores conhecerão os vencedores do Skate, do Bicycle Stunt e do Inline.