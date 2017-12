X-Games atraem uma legião de fãs no Rio Som alto, público gritando e aplaudindo a cada manobra radical e shows acrobáticos com skates patins e bicicletas deram o tom do primeiro dia de competição nos X-Games, que reúne cerca de 150 dos principais atletas do mundo em esportes radicais. Nesta sexta-feira houve apenas treinos específicos de cada modalidade e disputas preliminares no Inline Skate, no Bicycle Stunt e no Skate. O evento acontece pela terceira vez na Praia do Leme, na zona sul do Rio. Entre rostos desconhecidos, havia uma atleta que despertava a atenção da platéia. Vestindo boné preto, bermuda jeans desfiada, camiseta branca e com uma mochila nas costas, Fabíola da Silva, de 24 anos, era o retrato de um sucesso que começou quando criança. Estrela - Nascida no Estado de São Paulo, Fabíola ganhou seu primeiro par de patins, modelo tradicional (com uma roda ao lado da outra), aos 12 anos e começou a usá-lo por pura diversão. Após três anos, seus pais lhe deram outro patins - denominado inline, "mais moderno". A partir dali, começou a competir e a treinar. "Desde menina nunca gostei de brincar de bonecas, sempre de esportes com ação", contou Fabíola. Aos 16 anos, seu talento foi descoberto pelo norte-americano Chris Edward. Em sua primeira competição internacional, os X-Games de 1996, conquistou a medalha de ouro na categoria vertical. Cada passo dela na arena era interrompido por um pedido de autógrafo ou para uma foto junto com um fã. Mas isso não a deixou irritada. "O que empolga a gente é o público, a vibração deles. Gosto disso. Sempre me coloco no lugar deles, é legal ter apoio profissional", afirmou a atleta. Acompanhando seus passos, a mãe de Fabíola, Claudeti Silva, se disse orgulhosa com o reconhecimento e com o incentivo da platéia. "É muita emoção. Tenho orgulho das duas", referindo-se à sua outra filha, que também é skatista. No ano passado, a família viveu um drama. O pai de Fabíola morreu e sua mãe não pôde vir ao Rio para assistir aos X-Games, como sempre faz. "Foi muito triste, mas já superamos. Nem pude vê-la", disse Claudeti. Na ocasião, a atleta conquistou o título na categoria Street feminino. Renovação - Apesar da competição contar com atletas renomados como o canadense Pierre-Luc Gagnon e os brasileiros Bob Burnquist e Sandro Dias, também há espaço para jovens que sonham com um futuro parecido com os deles. Morando em Curitiba, Jefferson Bill, de 14 anos, irá competir só no domingo, na categoria amadora do street, mas não quer perder nenhum minuto dos X-Games. "Não vim aqui para brincar. O negócio é sério e quero ser campeão. Meu sonho é conquistar uma medalha de ouro na Califórnia", afirmou o jovem atleta. "Meu pai, Alexandre Dota, é skatista e foi campeão mineiro nos anos 80. Mas na época não existia esse campeonato nem mídia no Brasil." Jefferson Bill tem dois irmãos - de 15 e 6 anos - que não vieram aos X-Games porque estão disputando o campeonato chamado Drop Dead, em Curitiba. O amor pelos esportes radicais, pelo visto, nasce do berço.