X-Games começam com bike vertical Os skatistas já contam com cerca de 2,5 milhões de adeptos no Brasil e, se juntarmos aos admiradores do patins e a da bicicleta atingiremos a cifra de 15 milhões de simpatizantes desses esportes radicais. Sozinhos ou em tribos, eles invadiram o Rio para a eliminatória latino-americana da maior competição da categoria, os X Games, que começaram nesta sexta-feira, nas areias da Praia do Leme, zona sul. Reconhecer um desses inúmeros fãs é fácil. Cuecas à mostra, calças ou bermudas largas, tênis surrado e camisas das mais variadas e, de vez em quando um boné, mas quase sempre a combinação é o que menos importa. ?O skate é liberdade, o que importa é a nossa maneira de agir", disse Tarcísio da Costa, de 16 anos, que veio de Bangu, na zona oeste, com doze amigos, espremidos em uma Kombi. ?Skate até morrer! Ah, e sem drogas e violência." Costa e seu amigo, Tadeu Motta, exibiam orgulhosos um shape personalizado (parte superior do skate) ganho após duas horas em uma fila. A promoção de uma administradora de cartão de crédito atraiu vários esportistas que trocavam cupons de compras no valor mínimo de R$ 70 pela peça. No total, serão distribuídas 1.200 peças nos três dias da competição. Apesar da maioria dos skatistas refutarem a idéia de violência, alguns poucos optaram por estampar armas em seus shapes, de acordo com o responsável pela oficina, Rodolfo Aníbal. Mas, uma das caricaturas preferidas do público adolescente foi a bandeira do Brasil. De posse do seu novo shape, Fernando Gomes, de 14 anos, já estava preocupado em voltar para casa, de ônibus, já que mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, distante cerca de 40 km do Centro. ?O problema é que às vezes encontramos com gangues e até os próprios assaltantes nos roubam tudo. Por isso, não trouxe meu skate", disse o esportista. O medo de ser roubado, no entanto, é em parte amenizado pelo baixo custo do material para à prática. Um skate usado, por exemplo, chega a sair por R$ 5. Para o esportistas de baixa renda, cotoveleiras, luvas e capacete são artigos de luxo, que só podem ser usados pelos ?boys" (termo usado para os praticantes com dinheiro). O negócio, aparentemente barato, já movimenta cerca de R$ 90 milhões por ano no Brasil. Mas preconceito seja de classe social ou raça é algo que não existe nas areias do Leme. Em busca do divertimento e das belas manobras dos esportes radicais, como o flip (quando o skate faz uma volta de 360º), grab (o atleta agarra o patins ou skate enquanto executa uma manobra), ou um one-footer (manobra onde o competidor deixa apenas um pé no pedal da bicicleta), todos se unem em coro para reverenciar os ídolos: como os skatistas Bob Burnquist e Sandro Dias, o Mineirinho, além da patinadora Fabíola da Silva. ?Eles (os atletas) são muito humildes e conversam com a gente. Param para nos dar autógrafos. Essa é a união do nosso mundo", afirmou Clarissa Azevedo, de 16 anos, que comprou seu primeiro skate escondida dos pais. "Eles me proibiam de andar. Hoje já se acostumaram. Não tem jeito." Nesta sexta-feira, até o levantador campeão Mundial da seleção de vôlei masculina, Maurício, foi à arena onde as competições estão ocorrendo. O jogador contou ter sido um skatista, quando jovem, e até arriscou manobras, sem sucesso. No primeiro dia de competições, aconteceram as eliminatórias da bike vertical. Os competidores estrangeiros dominaram as disputas. Em primeiro ficou Kevin Robinson (EUA), seguido por Chad Kagy (EUA), Dennis McCoy (EUA) e o brasileiro Clayton Marcos Araújo, o Cebola. No total foram qualificados dez finalistas, que voltariam à arena na noite desta sexta-feira.