X-Games devem reunir 50 mil no Leme A mudança do Aterro do Flamengo para a praia do Leme, na zona sul, é a principal novidade da eliminatória latino-americana dos X-Games, principal competição de esportes radicais do mundo, que vai ser realizada entre os dias 11 e 13 de abril. O sucesso de público do ano passado foi o principal motivo para a troca do local. A perspectiva é a de que este ano, as disputas de skate, bike e patins, reúnam cerca de 50 mil pessoas nas arenas montadas no Leme. Em 2002, o público estimado ficou em cerca de 38 mil espectadores. O sucesso do evento foi tanto que a organização decidiu não mais trazer atletas internacionais para a promoção da eliminatória. Durante as eliminatórias, clínicas de skate, patins e bicicleta estarão sendo realizadas em comunidades carentes do Rio. No total, sete vilas olímpicas da cidade receberão atletas que ensinarão as crianças e jovens do local. Os X-Games acontecem entre os dias 14 e 18 de agosto, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. O brasileiro Bob Burnquist, no Skate, e Fabíola da Silva, no patins, são dois dos principais nomes mundiais da modalidade.