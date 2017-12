X-Games: show de dois brasileiros No segundo dia dos X-Games Latino-Americano, destaque para a exibição repleta de manobras ousadas com skates de dois atletas consagrados: os brasileiros Bob Burnquist bicampeão da competição, e Sandro Dias, o Mineirinho, atual campeão mundial. Eles participaram neste sábado da fase eliminatória na categoria vertical (pista com o formato de U) e asseguraram a vaga na final do torneio latino, que acontece pela terceira vez na Praia do Leme, na zona sul do Rio. Ambos estão classificados para a final deste domingo. "Tive um probleminha, mas a expectativa é a de fazer uma boa apresentação amanhã (09)", disse Burnquist. "A pista está ótima, o público também, e até me empolguei um pouco mais do que devia na hora de competir." Burnquist ficou em 4º lugar e Sandro Dias na 6ª posição. Classificaram apenas os dez atletas melhores colocados. O duelo particular entre as duas estrelas acontecerá deste domingo a partir das 11 horas. Sol forte, arena lotada e público gritando a cada manobra acrobática davam um "tempero" a mais para o espetáculo. Vestindo camisa verde, capacete, bermuda jean com alguns rasgos, Bob Burnquist levantou a platéia, que mostrou uma placa com a nota 10 a cada performance radical. Em um momento, o atleta escorregou e seu skate quase atingiu alguns torcedores. Depois, foi a vez de Sandro Dias exibir o seu repertório de manobras ousadas, no half pipe (pista). Até atletas profissionais assistiram ao show e gostaram do que viram. " Uau! Ele é sensacional. Os dois (Burnquist e Dias) são os melhores, dá para aprender com eles. Fui eliminado, mas vê-los já compensou", afirmou Giovanni Siko, natural do Paraguai, que não conseguiu se classificar na categoria patins inline. A competição distribuirá U$ 75 mil em prêmios - U$ 25 mil a mais do que no ano passado. Neste ano, os X-Games deverá classificar apenas os vencedores das modalidades patins in line e bike para o torneio mundial, que será realizado em Los Angeles, em agosto. No skate os atletas serão escolhidos por meio de convite. Homenagem - Alguns atletas dos X-Games vão participar neste domingo de uma passeata, denominada "Volta pela Paz", em homenagem ao skatista Wellington Silva, o Maluquinho, assassinado durante uma disputa entre traficantes rivais do Morro da Rocinha, ocorrida em abril, na zona sul, pelo controle do local. O evento reunirá amigos de Silva e profissionais de esportes radicais - entre eles o brasileiro Bob Burnquist, que protestarão contra a violência no Rio. Eles vão sair às 10 horas da Urca e seguirão em direção à arena dos X-Games.