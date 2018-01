Xadrez: Kasparov derrota Karpov No duelo dos dois maiores enxadristas da atualidade, o russo Gari Kasparov, número 1 do mundo, levou a melhor ao derrotar seu compatriota, Anatoli Karpov. A partida realizada nesta quarta-feira, na cidade de Linares, na Espanha, foi válida pela quinta rodada do XVIII Torneio de Xadrez de Linares. Com as peças brancas, Kasparov superou seu principal adversário e ficou também com a liderança da competição. Atacando desde o início, Kasparov encurralou Karpov, que se viu obrigado - após quase quatro horas de jogo -, a deitar seu rei, assumindo a derrota. Com 3,5 pontos, Kasparov é o novo líder da fase de classificação. Karpov, com 2 pontos, caiu para a quinta colocação. A rivalidade entre os jogadores tem mais de 16 anos e marca 171 partidas. A trajetória dos confrontos tem vantagem de Kasparov, com 29 vitórias contra 20 de Karpov e 122 empates. A sexta rodada desta fase será nesta quinta-feira. Nos outros jogos, Alexei Shirov (Espanha) bateu Alexander Grischuk (Rússia) e Peter Leko (Hungria) superou Judit Polgar (Hungria).