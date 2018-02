Xadrez reúne grandes mestres em SP Os maiores grandes mestres de xadrez do Brasil e da América do Sul poderão ser acompanhados de perto em grandes confrontos neste fim de semana na capital. O clube A Hebraica está promovendo o Campeonato Paulista Interclubes, neste sábado e domingo, entre 14 e 18 horas. Entre as principais atrações estão Henrique Costa Melcking, o Mequinho, e o confronto entre Gilberto Milos e Giovani Vescosi, atual enxadrista número 1 do Brasil no ranking da Confederação Brasileira de Xadrez. A competição teve início na semana passada com grandes partidas. Uma das maiores sensações foi a vitória de Mequinho sobre Vescosi e o empate do enxadrista com Gilberto Milos Neto. ?Sinto que estou cada vez melhor de saúde e com potencial para brigar por bons resultados", afirma Mequinho, que continua sua recuperação após ter sofrido por muitos anos de miastenia. O enxadrista acredita que, se sua evolução continuar, terá condições de reviver grandes momentos da sua carreira nos anos 70, quando chegou a ser um dos melhores do mundo. Além destes enxadristas, outros grandes mestres estarão presentes e podem se confrontar na competição interclubes. Entre eles estão o uruguaio Andres Rodrigues, Jaime Sunye e Rafael Dualib Leitão, que também terá grande confronto com Gerson Pelician. A competição contará com a presença de 83 equipes e 578 jogadores. A entrada para o evento é gratuita e os interessados em acompanhar os confrontos devem utilizar a entrada da Rua Angelina Maffei Vitta.