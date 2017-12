Xadrez: Short fará simultâneas em SP O grande mestre inglês Nigel Short chega amanhã ao Brasil, procedente de Caracas. Short, vice-campeão mundial em 1993, está a caminho de Buenos Aires, onde disputará o Torneio Miguel Najdorf, ao lado de, entre outros, Anatoly Karpov, Victor Korchnoi, Judit Polgar e os brasileiros Milos e Mequinho. Em São Paulo, ele dará duas simultâneas, uma no sábado, no Monte Líbano, e outra no domingo, na Hebraica, sempre a partir das 15h30.