Xadrez: Yermolinsky vence em Cali O russo naturalizado norte-americano Alex Yermolinsky foi o vencedor do Torneio Continental de Xadrez, realizado em Cali, Colômbia, e que vale vagas no Mundial de Dubai, nos Emirados Árabes, em novembro. As demais vagas foram conquistadas por Alexander Goldin (EUA), Boris Gulko (EUA), Alejandro Hoffman (Argentina), Daniel Cámpora (Argentina), Alexis Cabrera (Cuba) e Alexander Ivanov (EUA). Ivanov ficou com a sétima vaga após vencer o desempate com outros dez jogadores, entre quais os brasileiros Darcy Lima e Rafael Leitão. O desempate durou onze horas e terminou às 3 horas da madrugada desta terça-feira. O campeonato contou com a participação de 146 jogadores. Além de Lima e Leitao, ainda participaram os brasileiros Giovanni Vescovi, Jaime Sunye e Herman Claudius van Riemsdijk. O Brasil será representado no Mundial por Giovanni Vescovi e Gilberto Milos Júnior, que se classificaram no Torneio Zonal, disputado recentemente em São Paulo.