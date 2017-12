Xuxa: das piscinas para as trilhas O nadador Fernando Scherer, o Xuxa, participará do Rally dos Sertões, que começa no dia 24 de julho, como convidado especial do canal AXN, especializado em esportes radicais. Ele acompanhará o piloto dentro do caminhão do canal. Os competidores vão enfrentar aproximadamente 4.400 quilômetros entre os estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Ceará. O projeto do canal inclui uma equipe de produção de seis pessoas, entre apresentadora, cinegrafista e roteiristas. O Rally dos Sertões é considerado uma das melhores competições off-road do mundo e a maior da América Latina.