Xuxa é 8º nos 50m; australiano bate recorde O nadador brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa, foi apenas o oitavo colocado na final dos 50 metros borboleta do Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, disputada nesta segunda-feira. O brasileiro conseguiu o tempo 23s96, ficando longe do australiano Matthew Welsh, que fez o tempo de 23s43. Com o tempo, Welsh conseguiu a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial da modalidade. O recorde anterior pertencia ao seu compatriota Geoff Huegil, que em 2001, no Mundial de Fukuoka, havia atingido a marca de 23s44. "Estou feliz com o resultado. Estava treinando para nadar essa prova quando ela foi cortada do Pan, o que me desmotivou e quebrou meu treinamento. Fiquei dividido, sem saber se investia ou não na distância para o Mundial", disse Xuxa, que bateu o recorde sul-americano nas semifinal (23s86). Na sexta-feira, Xuxa disputa os 50 m, livre. Amanhã, Eduardo Fischer e Felipe Brandão nadam os 50 m, peito. O Brasil ainda terá Monique Ferreira e Mariana Brochado nos 200 m, livre, e Pedro Monteiro e Kaio Márcio nos 200 m, borboleta. No pólo aquático feminino, Brasil e Japão disputam, quarta-feira, o nono lugar. Hoje, o Brasil perdeu para a Grécia por 14 a 4. No pólo masculino, a seleção joga pelo 15.º lugar com o Canadá.